Liga : Grâce à un Lionel Messi record, le Barça écrase Alavés

Grâce à un Lionel Messi des grands jours, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Deportivo Alavés cet après-midi.

Déjà assuré de terminer à la seconde place de la Liga, juste derrière le Real Madrid, et n'ayant plus rien à jouer, le FC Barcelone s'est déplacé sur la pelouse du Deportivo Alavés cet après-midi dans le cadre de la 38ème et dernière journée de championnat. Une rencontre qui a nettement tourné à l'avantage des Blaugrana.

En effet, les hommes de Quique Sétien se sont imposés sur le score de 0-5. Auteur de sa 21ème passe décisive en 2019/2020 sur le but de Luis Suarez juste avant la pause (44e), Lionel Messi est devenu le meilleur passeur sur une saison de Liga avec 21 unités au compteur. Qui plus est l'attaquant argentin a inscrit un doublé, portant à 25 son nombre de réalisations en championnat. Ainsi, à moins que Karim Benzema inscrive cinq buts ce soir face à Leganés, le numéro 10 remportera son septième titre de Pichichi, trophée récompensant le meilleur buteur du championnat espagnol. Une fois de plus, il s'agirait d'un record en la matière. Les deux autres buteurs de la rencontre sont Ansu Fati (24e) et Nelson Semedo (57e).

Au classement, les conséquences sont anodines. Déjà assuré de rester dans l'élite la saison prochaine, le Deportivo Alavés reste 15ème en attendant les rencontres du Real Valladolid (16e) et du Celta Vigo (17e) ce soir. De son côté, le FC Barcelone termine à la deuxième place de Liga, derrière son rival historique, le Real Madrid.