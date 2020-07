Lucas Pirard: "Neymar? Je préfère un sourire et une tape dans la main plutôt qu'un joueur qui te nie"

Lucas Pirard a disputé les 60 premières minutes entre les perches de Waasland-Beveren et a encaissé 4 buts contre le onze de base du PSG. Il revient sur ces réalisations et sur les deux fameux penalties de Neymar.

Lucas Pirard savait qu'il allait affronter une des meilleures équipes du monde, qui va disputer dans quelques semaines la Ligue des Champions. "Je savais que ce ne serait pas facile. C'est certainement la seule fois de ma carrière où je vais affronter Neymar et Mbappé. Je voulais prendre du plaisir et franchement je me suis amusé", nous confie le gardien liégeois.

Au total, il a encaissé quatre buts et le plus frustrant est certainement le premier: "C'est râlant. On joue depuis 20 minutes, et on tient. On se disait qu'on pouvait tenir les 30 premières minutes sans encaisser et puis il y a ce but contre son camp. C'est un peu comme s'ils n'avaient pas marqué."

Puis il y a le premier penalty de Neymar: "J'avais vu contre Le Havre qu'il prenait son temps et qu'il attendait que le gardien parte. J'ai essayé de partir au dernier moment mais au bout d'un moment il faut bien prendre une décision. Cela devient facile pour lui. Après il est venu me taper dans la main et franchement je préfère ça plutôt qu'un joueur qui te nie".

Je n'ai pas à rougir de mon match

Puis il y a le second penalty, dont les images ont fait le tour du monde: "Il me dit: tu la veux à gauche ou à droite? Je lui ai dit: comme tu veux. Puis j'ai directement compris qu'ils allaient la jouer à deux. C'est frustrant car la passe n'est pas bonne et notre défenseur stoppe sa course."

Le quatrième est un but digne de FIFA 20: "C'est encore une fois un bête centre et Mbappé vient se jeter. Au final je n'ai pas à rougir de mon match"