Une première dans un contexte particulier pour Matthieu Epolo : "On espérait plus de soutien de la part des supporters"

Matthieu Epolo a vécu sa première en match officiel dans les cages de l'équipe première du Standard, samedi. Ivan Leko a confirmé que le portier de 19 ans devrait terminer la saison dans la peau d'un titulaire, au détriment d'Arnaud Bodart.

Pour la toute première fois dans sa jeune carrière, Matthieu Epolo défendait les cages de l'équipe première du Standard en match officiel. Contre Saint-Trond, le jeune portier de 19 ans a été malchanceux sur le but concédé, mais a montré plusieurs choses positives. Notamment une capacité à jouer, balle aux pieds, depuis l'extérieur de son rectangle, même si sa précision de passe peut encore être perfectionnée.

"J'étais très content. Une légère pression, mais positive. J'ai appris que j'allais jouer jeudi, deux jours avant le match, par Jean-François Gillet. Le coach est aussi venu me parler. Arnaud (Bodart) m'a encouragé, Laurent (Henkinet) aussi. Tout le groupe m'a soutenu, ce n'était pas difficile de rentrer sur le terrain et d'avoir 'facile' comme si j'étais en U23" lançait Epolo à notre micro, samedi soir.

"J'aime jouer haut. L'entraîneur me demande aussi d'être connecté à la défense pour avoir un surnombre dans la construction. J'aime être haut pour être avec l'équipe. J'ai souvent trouvé les solutions pour jouer, c'est une bonne chose."

Une première dans un contexte difficile pour Matthieu Epolo

Sa première, le jeune gardien l'a vécue dans un contexte particulier. Moins de 10.000 personnes étaient présentes à Sclessin, et ceux qui ont fait le déplacement ont majoritairement chanté à l'encontre de 777 Partners et de la direction.

"Je comprends les supporters, on va continuer à travailler. On espère peut-être un petit peu plus de soutien, mais c'est le football, la situation du club, et on ne peut rien demander de plus."

Comme annoncé par Ivan Leko en conférence de presse, Matthieu Epolo devrait terminer la saison dans les cages du Standard, au détriment de Bodart. Le dernier rempart passé par les centres de formation de Wemmel, du Brussels et d'Anderlecht se dit prêt à poursuivre en D1A, mais sait aussi qu'il n'a pas déjà gagné sa place.

Je ne le prendrai pas mal si un autre gardien arrive, ce sera à moi de montrer que je suis meilleur que lui"

"Si on me donne une chance, je ne vais pas ne pas la saisir. Je vais me donner à 100% à chaque match, et ça ne me dérange pas si je retourne sur le banc. Ça voudra dire que je dois travailler davantage. J'ai la confiance du club, du staff, je n'ai pas à me mettre la pression. Je pense que je me sens prêt à devenir numéro 1, même si j'ai encore beaucoup à apprendre."

"Je n'ai que 19 ans, je prends ce qu'on me donne. Les jeunes joueurs sont parfois pressés, mais le Standard de Liège reste un grand club. Il faut se taire et continuer à travailler. Je ne le prendrai pas mal si un autre gardien arrive, ce sera à moi de montrer que je suis meilleur que lui. Ce serait de la concurrence et c'est positif" a conclu Matthieu Epolo.