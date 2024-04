Un ancien d'Anderlecht, clef pour battre Bruges en Europe ? "Il peut créer de gros problèmes"

Le Club Bruges doit passer par la Fiorentina pour atteindre la finale de la Conference League. Pour beaucoup, les Italiens semblent être un adversaire prenable, mais René Vandereycken en doute.

"Je considère la Fiorentina plus forte que le Club", estime d'emblée René Vandereycken dans Het Nieuwsblad. "Plus de qualité, plus d'expérience, plus de technique. La différence n'est pas énorme, donc dans ce sens, le Club a ses chances, mais si je devais attribuer le rôle de favori à une équipe, ce serait quand même la Fiorentina, qu'il faut respecter".

Vandereycken lui-même connaît bien l'Italie, pour avoir joué au Genoa de 1981 à 1983. En Italie, ils misent gros sur cette Conference League : la Fiorentina devrait aligner son équipe type. Cela signifie notamment que Christian Kouamé, l'ancien du RSC Anderlecht, serait sur le banc.

Christian Kouamé, l'arme fatale ?

Une bonne nouvelle pour Kyriani Sabbe, estime René Vandereycken. "Sabbe réalise des play-offs fantastiques, je suis extrêmement impressionné par ses performances, mais il n'est pas fort de la tête. S'il fait face à Kouamé et que la Viola envoie des ballons au second poteau, il aura des soucis".

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges voit cependant des options pour Bruges. "Les arrières latéraux de la Fiorentina aiment monter. Si Skoras et Nusa ou Jutglà sont à niveau, le Club peut profiter de la vulnérabilité italienne sur les flancs. Au centre, il sera plus difficile de trouver de l'espace : là, les joueurs de la Fiorentina sont très solides".

Christian Kouamé (26 ans) s'est signalé en Jupiler Pro League sous le maillot du RSCA avec 13 buts et 10 assists en 36 rencontres. Cette saison, il est un joker pour la Fiorentina, avec seulement 2 buts en 31 rencontres.