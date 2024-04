Le départ de Mark Van Bommel de plus en plus inéluctable : une destination se précise peut-être

Récemment, la presse néerlandaise l'affirmait : Mark Van Bommel allait quitter l'Antwerp en fin de saison (lire ici). Un véritable chamboulement pour le Great Old, mais une décision prévisible après le doublé de la saison passée et alors que Van Bommel peut encore s'en aller sur un nouveau trophée en cas de victoire en Coupe.

Une nouvelle source annonce désormais le départ du Néerlandais. Nicolo Schirra, journaliste italien très respecté, assure que Mark Van Bommel "a pris la décision de quitter l'Antwerp" en fin de saison. Et il n'est peut-être pas anodin que ce soit un journaliste transalpin qui relaie cette information.

