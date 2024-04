Restera, restera pas ? Le Cercle croise les doigts pour Miron Muslic

Le Cercle de Bruges réussit une superbe saison, et le doit en bonne partie au travail de Miron Muslic. Mais le Bosnien restera-t-il ?

C'est le destin de tous les "petits" clubs qui obtiennent des résultats inespérés : il faudra reconstruire à l'intersaison, car les architectes de ce succès risquent fort de partir. Rembert Vromant, directeur technique du Cercle de Bruges, le sait bien.

Et s'il s'attend à perdre Kevin Denkey contre une grosse somme (lire ici), Vromant reste optimiste concernant Miron Muslic. "Je ne peux pas prédire l'avenir, mais nous partons du principe qu'il restera", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

"Il a prolongé son contrat jusqu'en 2025, pour le bien du club et de Miron. Je pense qu'il peut encore grandir au Cercle, développer l'équipe et la structure du club", estime Vromant. "Mais dans le même temps, je pense pouvoir dire qu'il a les qualités pour un plus haut niveau".

Muslic avait rejoint le Cercle en tant qu'assistant de Dominik Thalhammer en 2021. Le Bosnien n'a cependant pas suivi son mentor après son départ et a été promu T1 en 2022. "Miron nous convient parfaitement, car son football correspond à notre philosophie", souligne Rembert Vromant.

"Il est un excellent communicant, il est fort tactiquement. Les clubs qui s'intéressent à lui devront cependant se poser la question du style de jeu, car Miron Muslic a un style bien à lui".