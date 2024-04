Quels joueurs du SL16 FC dans le noyau A du Standard ? Entre envies de départ et de D1A, les Rouches ne doivent pas perdre leurs talents

Lanterne rouge à l'issue de la saison de Challenger Pro League, le SL16 FC est relégué en Nationale 1. Dans l'effectif des U23 liégeois, quels sont ceux qui pourraient revendiquer une place en équipe première la saison prochaine ?

L'été, au Standard, risque une nouvelle fois d'être mouvementé. Premièrement parce que de nombreux joueurs du noyau A vont quitter le navire, et qu'il va falloir les remplacer. Mais aussi parce que le SL16 FC est descendu en Nationale 1 et la direction va devoir composer entre les envies de départ et celles de rejoindre l'équipe première.

D'ailleurs, il y a de fortes chances que le Matricule 16 doive parier sur son équipe U23 pour peaufiner son désormais seul effectif évoluant dans une division professionnelle. Mais qui, dans ce groupe, a les qualités pour prester en D1A ?

C'est, bien sûr, le nom le plus facile à sortir. Titulaire pour la toute première fois en Jupiler Pro League contre Saint-Trond, samedi, Matthieu Epolo devrait terminer la saison entre les perches du Standard, au détriment d'Arnaud Bodart. Après la rencontre, le gardien de 19 ans nous a confié qu'il sera prêt à se battre pour sa place la saison prochaine, même si un autre gardien vient le concurrencer. Toutefois, Epolo ne terminera pas les Play-Offs 2 pour rien, et devrait bien être le titulaire pour commencer le prochain exercice.

Devant lui, on pense à Ibe Hautekiet. L'ancien défenseur central du Club NXT avait déjà joué une grande partie des Play-Offs 2 la saison dernière, figure sur le banc de l'équipe première assez souvent et pourrait profiter des nombreux départs dans ce secteur de jeu pour se faire une place au soleil. Daan Dierckx est aussi dans la course, mais compte peut-être une petite longueur de retard.

Les Noah vers la D1A ?

Ils sont cinq, dans cet effectif du SL16 FC. Trois d'entre eux devraient avoir leurs cartes à jouer, dès l'année prochaine ou dans un futur proche, du moins. Noah Dodeigne, premièrement, qui est monté lors des deux premiers matchs de la saison avant de retourner définitivement dans le noyau U23. L'arrière gauche a fait plusieurs apparitions sur le banc, mais n'a pas vraiment su exploser en Challenger Pro League et défendre ses chances de la meilleure des manières.

Tout le contraire de Noah Makembo et Noah Mawete, deux satisfactions. Mawete, 18 ans et capitaine du SL16, alors que Makembo ne sera majeur qu'en mars 2025, mais est surclassé depuis le plus jeune âge. Le médian défensif (Mawete) et le médian offensif (Makembo) représentent deux des plus grandes promesses du centre de formation, mais manquent encore énormément d'expérience. Noah Sy, autre milieu de terrain, devrait plutôt rester dans l'effectif de Nationale 1. Le cinquième était Noah Radelet, quatrième gardien du SL16, qui n'a pas joué.

Les offensifs attendus... et une fusée surprise ?

Le compartiment offensif du SL16 FC est un bon lac dans lequel pêcher pour le noyau A. Brahim Ghalidi enchaîne les présences sur le banc de l'équipe première et devrait bientôt recevoir sa chance, en cette fin de saison. Dans une tournante, Ilyes Ziani pourrait être un profil intéressant, Rayan Berberi également.

La surprise, elle pourrait être Yann Gboua. Comme nous vous le révélions la semaine dernière, le jeune buteur né en 2008 a participé à son premier entraînement sous les ordres d'Ivan Leko, quelques jours après ses premières minutes en professionnel, contre Ostende. Décrit comme le joueur le plus rapide de l'académie et l'un de ses plus grands talents, il pourrait brûler la politesse à plusieurs pour apporter davantage de diversité.

Toutefois, une chose importante est à prendre en considération : le SL16 FC vient de terminer dernier en Challenger Pro League, et transférer la moitié de l'effectif vers le noyau A serait presque s'assurer d'avoir un noyau trop faible pour commencer l'année. Il faudra donc faire des choix, en sachant que les déçus n'auront peut-être pas envie de jouer en Nationale 1 et voudront alors faire leurs valises. Pour ne pas perdre ses talents, la direction du Standard va devoir prendre des décisions judicieuses.