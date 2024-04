Noah Sadiki promet un accueil bouillant à Anderlecht : "Ça va être un chaudron !"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée ce dimanche face à l'Antwerp (4-1). Les Bruxellois ont renversé la situation après avoir encaissé en premiers, sur une grosse erreur de Noah Sadiki.

Aligné au poste de latéral droit, Noah Sadiki a connu un début de match cauchemardesque. Sur un centre d'apparence anodin, il a tenté de remettre en retrait vers Moris.

Malheureusement, il totalement raté sa remise de la tête, offrant à Vincent Janssen le but d'ouverture. Le jeune joueur s'est ensuite relevé dans ce match, montant progressivement en puissance comme l'ensemble de l'équipe. "Je sais que je suis fautif mais, heureusement, j’ai pu compter sur le soutien du groupe, qui m’a aidé à relever la tête", a expliqué Sadiki à notre micro.

Auteur d'une grosse erreur, Noah Sadiki a eu chaud

"C'est arrivé très vite : un faux rebond, et puis ma tête qui est mal placée. Ca m'était déjà arrivé à Liverpool. C'est grâce à ce genre de moments-là que je grandis. Je sais que c'est de ma faute, mais je ne suis pas resté dans ce trou-là. Heureusement, on a inscrit deux buts coup sur coup avant la mi-temps, ce qui nous a permis de gagner en confiance. Les buts m'ont un peu sauvé, on va dire."

L'Union a également repris confiance en championnat, avec un 6/6 qui leur permet de recoller en haut du classement avant d'aller à Anderlecht. "On a réussi à sortir la tête de l'eau. On a encore un match très important face à Anderlecht. Mais je ne pense pas qu'il y a une différence dans l'état d'esprit. On a toujours voulu gagner tous nos matchs. Je ne pense pas que le jeu était moins bon lors des 4 premiers matchs. On arrive juste à concrétiser maintenant. On doit continuer sur cette lancée."

Sadiki prévient Anderlecht

"Après deux victoires consécutives, c'est sur que la confiance revient. On est beaucoup plus entreprenants. On ne va pas calculer, on doit encore faire beaucoup plus si on veut aller chercher le titre. Mais on ne parle plus du titre entre nous. Si on le gagne, c’est qu’on le mérite. Sinon, c’est qu’on ne le méritait pas. C'est aussi simple que ça."

Sadiki a ensuite prévenu son ancien club Anderlecht, pour le match à domicile de dimanche prochain : "Ca va être un chaudron ! Il ne faut rien laisser à Anderlecht. Ils ont beaucoup d'individualités qui peuvent faire la différence à partir de rien."