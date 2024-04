Un Diable Rouge beaucoup trop cher ? "C'est énorme, il n'a qu'une bonne saison"

Le PSV Eindhoven espère bien braquer la banque pour Johan Bakayoko cet été. Mais le prix demandé par le club néerlandais fait hausser quelques sourcils.

Tout le monde n'est pas d'accord avec le prix demandé par le PSV Eindhoven pour Johan Bakayoko. 35 millions d'euros ne suffiront apparemment pas, ce que Kenneth Perez, ancien footballeur et analyste pour ESPN, ne comprend pas.

"J'entends des montants incroyables, c'est quand même beaucoup d'argent pour un joueur qui n'a bien performé que pendant un an ? Ce sont des sommes ridicules", déclare Perez. "Il ne joue que parce que Noni Madueke (Chelsea) et Cody Gakpo (Liverpool) sont partis."

En tant que coach d'un grand club, le Danois ne le signerait pas. "Il a un talent fou, c'est génial à regarder et il se donne corps et âme pour son métier, mais il a également connu une période de six semaines de creux."

"Il jouait pour lui-même, sans marquer de buts ni faire des passes décisives. Ce n'est peut-être pas grave, mais c'est gênant pour un joueur de plus de 35 millions d'euros".