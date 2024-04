Jelle Van Damme retrouve goût à la compétition dans une toute autre discipline que le football

Jelle Van Damme a pris sa retraite en 2020 après une dernière pige à Lokeren. Aujourd'hui, il pratique un autre sport : le gravel.

Jelle Van Damme (40 ans) a été un compétiteur durant toute sa carrière et a collectionné les trophées, que ce soit à Anderlecht (2 titres de champion et une Coupe), au Standard (une Coupe de Belgique) et même en MLS où il a été repris au sein de l'équipe All-Star.

Quatre ans après sa retraite, il reste donc très actif... sur son vélo. Van Damme va en effet participer aux championnats de Belgique de gravel, du vélo tout-terrain. "Ce sera une première pour moi. Je ne suis pas nerveux, mais je roule pour gagner, sans en faire un objectif", assure-t-il dans Het Belang van Limburg.

Jelle Van Damme a récemment concouru à Valkenburg, mais a encore beaucoup de choses à apprendre, lui qui est à peu près autodidacte. "Il n'y a... rien d'amusant dans le gravel (rires). Ca te sort de ta zone de confort. J'aimerais participer à l'Unbound, avec Greg Van Avermaet, donc je veux concourir un maximum".

L'Unbound, c'est une course de pas moins de... 300 kilomètres. "Dans quoi est-ce que je m'embarque, hein ? Tant que je m'amuse", sourit-il.

Van Damme pédale également sur route, à un niveau moindre, mais estime qu'il aurait pu faire un "bon porteur d'eau" s'il était devenu cycliste professionnel. Pas si différent de son rôle sur le terrain, en quelque sorte.