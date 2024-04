Poursuivi par la poisse : "Julien Duranville s'est blessé"

Le sort cessera-t-il bientôt de s'acharner sur Julien Duranville ? Le jeune ailier belge du Borussia Dortmund s'est encore occasionné une blessure.

Julien Duranville (17 ans) est très fragile musculairement, on le sait. L'ailier du Borussia Dortmund n'a pas fini sa croissance, ce qui explique ses blessures à répétition. Mais après avoir manqué plus d'un an de compétition, on le croyait de retour pour de bon.

Le coach du Borussia, Edin Terzic, prenait ses précautions avec Duranville, qui évolue surtout en équipe réserve et n'est monté au jeu que pour deux bouts de matchs avec l'équipe A.

Mais le week-end passé, son absence n'était pas prévue. Cette semaine, Terzic en a dévoilé les raisons : Julien Duranville a de nouveau subi une blessure musculaire, qui l'a forcé à déclarer forfait avant la rencontre.

Aucun détail n'a été fourni par le club concernant la gravité de cette blessure, mais au vu des antécédents de Julien Duranville, on imagine qu'aucun risque ne sera pris et que l'ancien du RSC Anderlecht sera suivi avec attention.

Julien Duranville a signé au Borussia Dortmund en janvier 2023 contre 8,5 millions d'euros. Depuis, il a disputé 3 matchs pour l'équipe A, 5 pour les U19 (4 assists). Il est également devenu international belge U21, sautant plusieurs catégories d'âge.