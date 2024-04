L'Union Saint-Gilloise s'intéresse à l'un des meilleurs joueurs de Challenger Pro League

L'Union Saint-Gilloise risque fort d'encore devoir reconstruire cet été, comme à chaque mercato depuis la remontée en D1A. Mais la direction unioniste a déjà prouvé avoir du flair.

Et si l'USG a souvent sorti des lapins de son chapeau en allant chercher des joueurs inconnus au bataillon, prospecter en Challenger Pro League n'est pas une mauvaise idée non plus. Ainsi, selon le Nieuwsblad, l'Union suivrait avec attention l'un des maîtres à jouer du Beerschot, champion de CPL.

Il s'agirait de Thibaud Verlinden (24 ans), arrivé en juillet 2022 au Beerschot et qui y a totalement relancé sa carrière. Formé à Stoke City, Verlinden s'est un peu perdu en route après avoir disputé 13 matchs pour les Potters. Ses passages à Bolton, au Fortuna Sittard puis au Dunajska Streda n'ont pas marqué les esprits.

Cette saison, l'ancien jeune du FC Bruges et du Standard a explosé en Challenger Pro League et rappelé pourquoi il était l'un des grands espoirs du football belge. L'ailier gauche a disputé 28 matchs de championnat pour 5 buts et 10 passes décisives.

Enfin sur le point de se montrer en D1A, Thibaud Verlinden pourrait cependant quitter le Beerschot. Le club a marqué récemment par son instabilité en coulisses, Francis Vrancken, président des Rats, ayant claqué la porte. On ignore si Dirk Kuyt restera en poste, tout comme Gyorgy Csepregi, directeur sportif.

Et des clubs sont à l'affût, dont l'Union Saint-Gilloise. Verlinden n'est estimé qu'à 700.000 euros et est sous contrat jusqu'en 2025 : en cas de belle offre, le Beerschot risque fort de devoir accepter. En plus de l'USG, la rumeur a déjà envoyé Verlinden vers Schalke 04.