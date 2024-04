Le Cercle de Bruges est gourmand et espère un vrai pactole pour sa star !

Le Cercle de Bruges est la révélation de cette saison, ayant atteint les Playoffs à la surprise générale. Parmi les joueurs clefs des Groen & Zwart : Kevin Denkey.

Le Cercle devrait toucher un joli pactole cet été pour le meilleur buteur de Jupiler Pro League. Le Togolais aimerait décrocher un transfert vers le (sub)top européen.

"Des clubs anglais, allemands et français suivent Kevin Denkey", assure Rembert Vromant, directeur technique du Cercle de Bruges, dans Het Laaste Nieuws.

Vromant vise haut, probablement plus de 15 millions. "Nous ne nous fixons pas sur un prix demandé. Nous ne nous comparons pas non plus au Club. Ils ont déjà une solide réputation sur le marché des transferts. Nous sommes en train de construire cette réputation", reconnaît-il.

"Mais regardez les montants de transfert payés ces dernières années pour des attaquants en Belgique. Paul Onuachu (18 millions, ndlr), Jonathan David (31 millions, ndlr),... C'est dans cette direction que nous voulons aller", ajoute le directeur technique des Groen & Zwart.

Vromant ne pense pas que le statut de Cercle soit un problème. "Un petit club? Nous ne devons pas penser ainsi. Je retourne la question : qui aurait pensé que nous jouerions les Champions Play-offs? Nous écoutons toutes les offres, et il y en a déjà de belles", assure-t-il.