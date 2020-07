Antonio Conte se pose en victime: "Tout est toujours contre l'Inter"

L'Inter est tout simplement en train de rater la fin de son championnat mais d'après Antonio Conte, tout est un peu contre son équipe;

Antonio Conte est-il en train de se chercher des excuses? Alors que son équipe a perdu pied après la pause dûe au Coronavirus, l'entraîneur italien a fait remarquer que le calendrier n'a pas aidé son équipe.

"C'est le troisième match consécutif que nous jouons contre une équipe qui s'est reposée un jour ou un jour et demi de plus que nous. Nous nous entraînons à 29 degrés, nous rentrons après les matchs en pleine nuit et, dans cette période, la récupération fait la différence. Au final, celui qui prend les coups, c'est toujours l'Inter. Étrange... On ne peut pas ne pas voir ce qui se passe", a-t-il explqué en conférence de presse.

L'ancien sélectionneur italien a aussi regretté que le premier but romain de Leonardo Spinazzola ait été accordé. "Sur le but du 1-1, il y a une faute sur Lautaro, il est touché au talon, regrette Conte. Mais je ne vise pas avec les arbitres. C'était une erreur, mais ils ne méritent pas d'être attaqués pour ça. Bien sûr, si nous n'avions pas concédé un but sur une situation injuste, nous n'aurions pas été en colère."

A quatre journées de la fin, l'Inter a 5 points de retard sur la Juventus.