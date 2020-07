🎥 Avez-vous déjà vu... Pepe Reina danser sur la Bamba? Maintenant oui...

Aston Villa a assurĂ© son maintien en Premier League ce dimanche. Du coup, c'Ă©tait un peu la fĂȘte dans le vestiaire.

Pour les joueurs d'Aston Villa, le soulagement était grand ce dimanche. Suite au nul obtenu sur la pelouse de West Ham, les Villans ont assuré leur maintien en Premier League en terminant sur un bilan de 4 sur 6.

Dans le vestiaire des coéquipiers de Trezeguet et de Samatta, c'était la fête. Le premier à se déhancher, c'est Pepe Reina. Le gardien espagnol, passé par Milan, Liverpool et Naples, a fêté ce point obtenu comme un titre en chantant et dansant sur "La Bamba".