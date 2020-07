Un milieu de terrain de Genk file en Allemagne

Un milieu de terrain, qui n'a jamais vraiment convaincu à Genk, quitte le Limbourg pour la deuxième division allemande.

Jakub Piotrowski va donc quitter définitivement le Racing Genk, direction la division 2 allemande et le Fortuna Dusseldorf. Le milieu de terrain avait un bon de sortie, il l'a utilisé.

C'est le club allemand qui a annoncé le transfert via ses réseaux sociaux et le milieu de terrain polonais a réussi ses tests médicaux. Le joueur de 22 ans avait coûté près de 2 millions à Genk il y a un an. Le montant de son transfert au Fortuna n'a pas été dévoilé.

Après un début de championnat en tant que titulaire, Piotrowski n'a plus eu droit au chapitre avant son prêt à Waasland Beveren lors de la pause hivernale.