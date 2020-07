Le frère de Victor Osimhen confirme sa signature au Napoli : "L'annonce sera faite très bientôt"

Dans des propos accordés à une radio italienne, le frère de Victor Osimhen a annoncé la signature imminente du joueur au Napoli.

Annoncé avec insistance du côté du Napoli, Victor Osimhen n'a toujours pas paraphé son contrat avec le club italien. Un transfert qui tarde à être officialisé et qui tient en haleine les supporters des Gli Azzurri depuis plusieurs semaines. Pourtant, Andrew, le frère du joueur l'assure, l'opération sera bientôt rendue officielle.

En effet, dans des propos accordés à Radio Punto Nuovo, ce dernier a déclaré : "Je ne peux toujours pas dire quand Victor deviendra un footballeur de Naples mais, rassurez-vous, l'annonce sera faite très bientôt". Pour rappel, le transfert devrait se boucler autour d'une indemnité de transfert estimée à 81 millions d'euros.

Par ailleurs, le représentant de l'ancien joueur de Charleroi a confié que Genaro Gattuso et Kalidou Koulibaly avait joué un rôle déterminant dans son choix. "Gattuso a joué un rôle très important dans le choix final de Victor. C'est un grand entraîneur et cela lui a fait comprendre son désir de jouer un rôle de premier plan avec Naples. Contrairement aux présidents, lorsque les entraîneurs choisissent un joueur, c'est parce qu'ils sont convaincus à 100% de son utilité et de son potentiel. Et Gattuso a choisi Victor et, avec Koulibaly, c'est la personne qui a le plus influencé son choix."