Le FC Barcelone cible trois défenseurs

La défense du FC Barcelone n'a pas été impeccable tout au long de la saison et les dirigeants catalans veulent remédier à tout cela.

Le FC Barcelone a perdu le titre de champion d'Espagne face au rival du Real Madrid et le feu couve au Nou Camp depuis quelques semaines. Certains joueurs ont été montrés du doigt et l'entraîneur Quique Setièn ne fait plus l'unanimité.

Pour le prochain exercice, les Catalans veulent se renforcer surtout dans le secteur défensif. Eric Garcia, formé au club avant de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City, est la première cible du club selon El Mundo Deportivo.

Le quotidien espagnol annonce aussi que deux joueurs sont candidats pour le poste de latéral gauche, histoire de préparer la succession de Jordi Alba. Le premier est David Alaba, le second Juan Bernat. Ces deux transferts semblent cependant compliqués puisque le PSG n'est pas vendeur, alors que Alaba réclame un salaire astronomique à son nouveau club.