Didier Drogba dépose officiellement sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne

L'ancien attaquant ivoirien devait avoir le parrainage d'un groupe d'intérêt. Si ce n'était pas le cas au début, c'est désormais le cas maintenant.

Didier Drogba a officiellement déposé sa candidature pour le poste de président à la Fédération ivoirienne de football (FIF). Au départ, l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) avait refusé la candidature du légendaire attaquant de Chelsea suite au non-parrainage d'un des cinq groupes d'intérêts.

Finalement, Drogba a obtenu le parrainage obligatoire et nécessaire de la part d'un groupe dintérêt pour déposer sa candidature. "Notre football va mal [...] nous nous engageons à contribuer à la renaissance du football ivoirien [...] Je suis de retour et déterminé à apporter ma pierre à l'édifice, au renouveau et au développement du football ivoirien", a-t-il déclaré à la sortie des bureaux de la FIF après avoir déposé sa candidature.