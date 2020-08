Une enquête a été ouverte après les insultes proférées par le kiné de la Lazio envers Gennaro Gattuso

La Fédération italienne a dé"cité d'ouvrir une enquête.

Lors du match entre Naples et la Lazio (3-1) lors de la dernière journée de Serie A samedi dernier, l'entraîneur des Partenopei Gennaro Gattuso a été victime d'une insulte raciste lancée par le kiné de la Lazio Rome Alex Maggi. Ce dernier l'a traité de "Terrone di merda" ("Sudiste de merde").

Une enquête a été ouverte par la Fédération italienne, selon Il Mattino. "Au cours de mes nombreuses années de profession, je n'ai jamais offensé personne. En plus d'être père de famille, je suis une personne respectueuse et mon histoire professionnelle le prouve. Hier (samedi) soir, à l'occasion du match contre Naples, je me suis laissé aller à un comportement inapproprié et pour cela je m'excuse profondément auprès de tout le monde et en particulier de M. Rino Gattuso", s'est excusé le kiné de la Lazio.