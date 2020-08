Relever la tête lors de l'ouverture du championnat

Le Champion en titre doit relever la tête, et le Sporting de Charleroi se dresse face à lui en ouverture du championnat. Les Brugeois joueront cependant à domicile, ce qui est pratiquement un gage de victoire.

Sur les 10 dernières années, le Club de Bruges ne s'est incliné qu'à deux reprises en ouverture du championnat. En 2010 tout d'abord, sur la pelouse de Courtrai et sur un but de Davy De Beule. En 2015, ce sont les Canaris de Yannick Ferrera, à peine montés en Pro League, qui l'emportaient. De Sutter avait pourtant ouvert le score avant de voir Fernandes puis surtout Edmilson tromper le gardien des Gazelles (2-1).

Mais ces deux rencontres se déroulaient à l'extérieur. En recherchant le plus loin possible, nous n'avons pas retrouvé de défaite du Club Bruges lors d'un match d'ouverture du championnat à domicile. En 2013, les Zèbres s'étaient déjà déplacés dans la Venise du Nord pour la première journée, mais il s'étaient inclinés 2-0 (Buts de Shangyuan Wang et de Jonathan Blondel).

Après le mal de crâne général apparu après la finale de la Coupe de Belgique, les champions en titre devront surtout se remettre dans le bon sens. L'optimisme ambiant a laissé place au doute dans les rangs des Brugeois et une victoire face à Charleroi serait le meilleur des remèdes.

Voici les 10 dernières rencontres d'ouverture du Club de Bruges en Pro League

2010: Courtai – FC Bruges 1-0

2011: FC Bruges – Westerlo 5-0

2012: FC Bruges – SK Beveren 3-1

2013: FC Bruges – Charleroi 2-0

2014: Waasland Beveren – FC Bruges 0-2

2015: STVV – FC Bruges 2-1

2016: FC Malines – FC Bruges 0-2

2017: Lokeren – FC Bruges 0-4

2018: FC Bruges – KAS Eupen 5-2

2019: Waasland Beveren – FC Bruges 1-3