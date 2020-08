Un match du championnat écossais reporté à cause de deux cas positifs au Covid-19

Le championnat vient de débuter en Ecosse mais celui-ci est déjà perturbé suite au coronavirus.

Le championnat écossais a repris ses droits la semaine dernière mais celui-ci va déjà être chamboulé. Les médias britanniques annoncent que la rencontre d'ouverture de la deuxième journée va être reportée.

En effet, l'opposition entre Aberdeen et St Johnstone n'aura pas lieu. En cause, deux cas positifs de coronavirus détectés du côté de St Jonhstone. Du côté d'Aberdeen, six joueurs ont été forcés de s'isoler après avoir été en contact avec des personnes positives au virus.

Voilà encore une situation qui remet en doute le bon déroulement des différents championnats de football suite au coronavirus qui circule toujours activement.