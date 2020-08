Frank Lampard ne sait pas quoi dire : "Une prestation correcte malgré le 4-1"

Chelsea a pris une nouvelle gifle sur la pelouse du Bayern Munich. Les Blues n'auront pas existé lors de leurs deux duels, mais Frank Lampard reste positif.

Après s'être déjà inclinés 0-3 à l'aller, les Blues de Frank Lampard devaient réaliser un impossible exploit, qui n'a pas eu lieu à Munich (4-1). "C'était une prestation correcte, même si c'est difficile à dire après un 4-1", regrette le coach de Chelsea. "Je ne suis pas content, bien sûr, mais après avoir concédé deux buts, on est bien revenus dans le match", estime-t-il.

"Et à 2-1, on tient tête à une équipe de très haut niveau en étant bien dans le match. Quand on compare le nombre de matchs en Ligue des Champions entre leurs joueurs et les nôtres, on comprend ce qui s'est passé", se résigne Lampard. "Mais j'ai vu des choses positives, d'autres sur lesquelles il faut progresser. Malheureusement, nous faisons des excuses qui leur offrent des buts et à ce niveau, ça ne pardonne pas".