Deux absents à l'Antwerp, pas de blessure mais bien des choix de Leko

Ivan Leko doit faire des choix au moment de coucher sur papier les noms de sa sélection et deux hommes en ont fait les frais ce samedi.

Les absences d'Ivo Rodrigues (29 matchs, 5 buts la saison passée pour le Great Old) et Alireza Beiranvand de la première sélection d'Ivan Leko avec l'Antwerp en D1A n'avaient rien à voir avec une quelconque blessure, a affirmé le coach anversois après le match.

Butez titulaire et Matijas doublure, Beiranvand a sauté, victime de la concurrence qui fera rage entre les perches de l'Antwerp cette saison. Rodrigues, lui, a vu Leko lui préférer Benson, Lamkel Ze, De Pauw ou encore Nsimba. "J'ai regardé mes joueurs cette semaine à l'entraînement et j'ai pris les meilleurs. Ceux qui peuvent m'amener un plus sur les plans mental, physique et tactique. La qualité, ce n'est pas juste la technique ou le dribble". Une pique au virevoltant Rodrigues ? Au vu de la prestation de ses concurrents, il a une carte à jouer pour la semaine prochaine.