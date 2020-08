Hécatombe à OHL, au moins huit joueurs sur la touche: "Je n'ai jamais connu ça"

Marc Brys craignait le pire après le partage contre Eupen, il a été servi.

Le retour en Pro League n'est pas aussi rose que prévu pour OHL. Si les Louvanistes ont arraché un point contre Eupen, lundi, ils ont aussi été servis par la blessure. Quatre joueurs ont dû quitter la pelouse et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Touché au tendon d'achille, Kenneth Schuermans pourrait être out pour une période d'environ un an, Frédéric Duplus (genou) en a pour six mois, Derrick Tshimanga ne rejouera pas avant une période de deux à quatre mois, tandis que l'absence de Mathieu Maertens est estimée à quatre semaines.

Des absences qui s'ajoutent à celles de Samy Kehli, Stallone Limbombe, Yannick Aguemon et Aboubakar Keita: un total de huit joueurs qui seront donc absents pour le prochain match, samedi, à Genk. "Je n'ai jamais connu ça dans toute ma carrière", explique Marc Brys au Nieuwsblad. "Ce sont des joueurs clé et je ne peux qu'espérer que d'autres joueurs vont désormais se mettre en évidence, ils sont en tout cas super motivés", conclut-il.