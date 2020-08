🎥 Ligue des Champions: money time encore décisif, fin de l'aventure pour Yannick Carrasco

Comme mercredi, c'est dans les tout derniers instants que s'est joué le quart de finale de Ligue des Champions entre l'Atletico et Leipzig.

Avec Yannick Carrasco sur la pelouse, près de trois ans après son dernier match de Ligue des Champions, l'Atletico Madrid partait favori de son duel contre Leipzig, mais savait qu'il fallait se méfier des Allemands, qui ont démontré en sortant Tottenham en huitièmes de finale qu'ils n'étaient pas là par hasard.

Leipzig a d'ailleurs dominé les débats avant le repos, avec plus de 60% de possession, mais c'est l'Atletico et Yannick Carrasco qui se sont ménagés la plus belle opportunité du premier acte: une frappe puissante du joueur belge parfaitement détournée par Peter Gulacsi.

L'Atletico craque dans le money time

Il a donc fallu attendre la seconde période pour voir les filets trembler et, conformément à la physionomie de la rencontre, c'est Leipzig qui a ouvert le score grâce à Dani Olmo. Pas du genre à renoncer, l'équipe de Diego Simeone a immédiatement réagi et finalement égalisé à un quart d'heure du terme, grâce à un penalty transformé par Joao Felix.

Quelle séquence de Leipzig conclue par cette tête de Olmo sur un centre déposé de Sabitzer. 😍 pic.twitter.com/VZh8cFpuM3 — MinutesFoot (@MinutesFoot) August 13, 2020

Mais Leipzig a continué d'y croire et c'est finalement Tyler Adams, à peine monté au jeu, qui a mis fin au suspense, en offrant la victoire aux Allemands (1-2), à deux minutes de la fin du temps règlementaire.

Le tout premier but du médian américain avec Leipzig qui vaut son pesant d'or: il élimine l'Atletico de Yannick Carrasco et propulse Leipzig en demi-finale de la C1 pour la première fois de son histoire. Les Allemands croiseront la route du PSG mardi prochain.