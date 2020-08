🎥 Un international japonais proche de rejoindre le Beerschot

Le Beerschot est proche de faire signer Musashi Suzuki. L'attaquant japonais âgé de 26 ans, sous contrat avec Sapporo encore un an, se dirige vers le Kiel..

L'international nippon (7 capes et un but) devrait vivre sa première aventure à l'étranger en débarquant en Belgique.

GOAL! Musashi Suzuki levels this J.LEAGUE Thai Derby matchup with a terrific free kick for @consaofficial!



