🎥 Alphonso Davies a fait le show : revisionnez son incroyable assist

La passe décisive d'Alphonso Davis sur le 5e but du Bayern Munich face au FC Barcelone vaut la peine d'être (re)vue.

Il arrive parfois qu'une action individuelle soit celle que l'on retient d'un match même si elle se termine sur un assist et pas sur une passe décisive. Le solo incroyable d'Alphonso Davies face au FC Barcelone pour offrir le 5e but des siens à Joshua Kimmich est de ceux-là : le Canadien a dribblé tous ses opposants et écoeuré les Catalans pour porter un but fatal alors que le score était de 2-4.