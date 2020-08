Manchester City a tout pour réussir

Sur papier, Manchester City est largement favori. Mais depuis le début de ce final 8, tout part un peu dans toutes les directions.

Depuis l'arrivée des Émiratis au club, City ne cesse de buter sur cette satanée Ligue des Champions. La formation mancunienne a en revanche tout raflé sur la scène nationale. Champions d'Angleterre en 2018 et 2019, les Citizens ont été surclassés par Liverpool en Premier League cette année (2es avec 18 points de retard) mais ils ont tout de même remporté la Carabao Cup. Les hommes de Pep Guardiola, qui avait annoncé l'an dernier qu'il switcherait bien son titre de champion contre la C1 de Klopp, ont été focalisé sur cette Coupe aux grandes oreilles qui leur échappe depuis trop longtemps. Au tour précédent, ils ont écarté un autre grand favori, le Real Madrid, rendant compte de leurs meilleures dispositions sur les matchs à élimination directe.

L'OL en quête d'un nouvel exploit

Victorieux de la Juventus de Cristiano Ronaldo au tour précédent, l'OL est l'un des invités surprises de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Malgré cet exploit et une défaite à Turin, les Gones ont beaucoup déçu dans cet exercice 2019/2020. Sortis dans la douleur de leur groupe de C1, ils ont n'ont pas du tout répondu aux attentes en Ligue 1 en ne terminant qu'au 7e rang. C'est la 1ère fois depuis 1997 que l'OL ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe via le championnat ! L'arrivée sur le banc de Rudi Garcia n'a pas eu l'effet escompté et l'ancien technicien de l'OM a beaucoup tâtonné avant d'installer un système à 3 derrière.

