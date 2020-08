Thomas Muller enfonce le Barça : "Notre supériorité était plus grande qu'au Brésil"

Ce vendredi, le Bayern Munich a écrasé le FC Barcelone sur le score de 8 buts à 2.

Auteur d'une magnifique prestation et élu d'ailleurs homme du match, Thomas Müller a comparé cette humiliation historique à un certain Allemagne-Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Celui qui a connu les deux rencontres historiques a estimé que cette victoire est encore plus marquante.

"Contre le Brésil en Coupe du monde, nous ne l’avions pas maîtrisé. 7-1, c’est arrivé au Brésil. [...] Nous n’avions pas tout sous contrôle à l’époque. Aujourd'hui, nous avons réalisé une excellente première période", a lâché l'attaquant bavarois au micro de Sky Germany. "Aujourd'hui, notre supériorité était plus grande qu’au Brésil. Ce qui est important c’est que nous faisons ce que nous avons prévu. L’ambiance et l’état d’esprit de l’équipe sont bons. Tout le monde va dans le même sens."