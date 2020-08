Marc Brys à propos du penalty non sifflé : "C'est drôle que le VAR ne soit pas intervenu"

Oud-Heverlee Leuven a réussi à obtenir un point sur le terrain du KRC Genk dans ce samedi. Le promu aurait pu prétendre à plus en fin de rencontre, mais le VAR n'est pas intervenu alors qu'il y avait un penalty évident suite à une poussée fautive de Maehle sur Myny.

Marc Brys avait un avis clair sur la phase litigieuse où OHL aurait dû obtenir un penalty. "J'essaie toujours d'être très prudent avec les conclusions hâtives. Vous ne pouvez pas juger avant d'avoir revu les images. De loin, cela ressemblait à une phase où il y a penalty et les images qui ont suivi montrent clairement que Maehle s'en prend à l'homme et non à la balle".

"Il y a bien faute et c'est fou que le VAR, qui était déjà intervenu deux fois, ne soit pas intervenu. Les arbitres ont également droit à commettre des erreurs, mais pour nous c'est douloureux", a déclaré Brys lors de la conférence de presse qui a suivi le match.