Roulers renonce et laisse la place aux U23 de Bruges

Le KSV Roeselaere veut "laisser la place" au football.

Surpris par les décisions prises fin juillet par l'Assemblée Générale de la Pro League et par la composition de la série de D1B, le KSV Roulers, qui n'avait pas obtenu sa licence en fin de saison dernière, voulait se battre pour obtenir un ticket pour la D1B.

Mais le club flandrien a finalement décidé de jeter l'éponge. "Nous voulons clore les débats et laisser la place au football", précise le club dans un communiqué. "Nous avons toujours souligné que nous ne voulions pas engager de procédures et nous nous tenons à cette ligne de conduite."

Et si le club n'est pas en accord avec les décisions de la Pro League et de l'Union Belge, c'est donc sur le terrain, et via la Nationale 1, que le KSV Roulers tentera de gagner sa place en D1B.