Thomas Didillon a découvert le Cercle: "J'ai voulu prendre mon temps avant de décider"

Thomas Didillon a retrouvé les terrains ce dimanche, avec une victoire à la clé. Le Français revient sur son transfert et ses premiers jours au Cercle de Bruges.

Thomas Didillon, 24 ans, a fait ses débuts pour le Cercle et il ne s'est pas loupé puisque son équipe s'est imposée sur le score de 2-1 contre le Great Old, sa première victoire avec son nouveau club. L'ancien Anderlechtois n'a pas caché sa joie lors de la conférence de presse.

S'il n'a rien pu faire sur la tête de son ancien coéquipier Pieter Gerkens, Didillon a été impeccable le reste de la rencontre: "Nous n'avons pas volé notre victoire", affirme l'ancien joueur de Genk dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. "Pour moi, c'était à la fois bizarre et excitant. Je dois bien évidemment utiliser mon expérience pour guider les joueurs et rendre le groupe plus fort."

Je ne peux pas me permettre de ne pas jouer

Après avoir hésité, Didillon a finalement signé pour 4 saisons au Cercle de Bruges, son quatrième club en Belgique après Seraing, Anderlecht et Genk. "C'est vrai que j'ai pris mon temps pour prendre cette décision, mais c'était important pour moi. Je suis à un moment dans ma carrière où je ne peux pas me permettre de ne pas jouer pendant des mois".