Mbappé se remémore sa blessure: "Je pensais que c'était mort, j'en ai pleuré toute la nuit"

Kylian Mbappé n'a pas marqué contre Leipzig, mais le champion du monde français a bien aidé son équipe à rejoindre la finale de la Ligue des Champions.

Pourtant, au soir de la finale de la Coupe de France, quelques minutes après le tacle de Loic Perrin, le numéro 7 du PSG n'en menait pas large: "La vérité, c'est que le soir de la blessure face à Saint-Étienne, je pensais que c'était mort. J'ai pleuré toute la nuit. Je me suis dit le lendemain que j'allais tout faire, me soigner. Je me suis lancé dans un délire tout seul. Plus ça allait, plus j'avais des motifs d'espoirs. Je voulais faire partie de l'aventure. Je n'ai jamais voulu montrer que j'étais mal."

Mbappé a d'abord accompagné le groupe au Portugal, avant de pouvoir être décisif en quart de finale contre l'Atalanta: "J'ai aidé l'équipe contre l'Atalanta, et là je rejoue, c'est un énorme plaisir. C'est pas derrière moi. Je me sens mieux mais je suis obligé de jouer avec un strap très épais. Je n'ai plus de douleurs."

Celui qui a déjà remporté une finale importante en 2018 pense déjà à dimanche: "Je suis prêt à tout donner pour aider l'équipe. Ça sera le cas dimanche. Tout ce que je veux c'est gagner. Je vais laisser mon corps sur le terrain."