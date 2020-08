Finalement, il sera possible de porter le maillot du PSG à Marseille

Ce jeudi, le préfet des Bouches-du-Rhône avait publié un arrêté qui interdisait le port du maillot du PSG dans le centre-ville de Marseille le jour de la finale de la Ligue des Champions. Mais après le tollé que cela a provoqué, les autorités ont décidé de faire machine arrière.

Les autorités des Bouches-du-Rhône ont décidé de faire machine arrière ! Ce jeudi, le préfet avait décidé d'interdire le port du maillot du PSG dans le centre-ville de Marseille lors de la finale de Ligue des Champions. Mais face à la réaction de supporters et de certains élus, la préfecture de police a décidé d'annuler l'arrêté préfectoral.

Il sera donc autorisé de porter le maillot du PSG ce dimanche. Au départ, la décision d'interdire le port du maillot parisien avait été prise dans le but d'éviter des heurts entre les supporters du PSG et ceux de Marseille. Finalement, la police a expliqué qu'elle serait vigilante et qu'elle assurerait la protection des supporters parisiens autour du Vieux-Port.