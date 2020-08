Ligue des champions : Les deux premiers chapeaux sont connus !

Après la victoire du FC Séville contre l'Inter Milan (3-2) en finale de l'Europa League, les deux premiers chapeaux pour le tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions sont connus.

Le FC Séville hérite de la dernière place du premier pot, réservée au vainqueur de l'Europa League. Le club andalou accompagne les champions des meilleurs championnats européens au classement des coefficients UEFA : Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zénith Saint-Pétersbourg et Porto.

Les autres chapeaux seront constitués en fonction de l'indice UEFA de chaque club. Si la composition du troisième et du quatrième chapeaux, qui concernent le Club de Bruges, sera connue après les tours préliminaires de qualification, on connaît déjà celle du deuxième pot : FC Barcelone, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea et Ajax Amsterdam.

Le tirage au sort aura lieu le 1er octobre.