Aster Vranckx ne veut pas entendre parler de l'intérêt des grands clubs : "Je suis très satisfait à Malines"

Aster Vranckx est toujours un joueur de Malines, mais la période de transfert est toujours en cours. En théorie, il est donc encore possible qu'un autre club vienne chercher le jeune talent malinwa. Cependant, Vranckx ne prévoit pas de partir cet été.

Ces derniers mois, le milieu de terrain de 17 ans a été lié aux meilleurs clubs des Pays-Bas (Feyenoord notamment) mais aussi au Club de Bruges. Mais d'autres grands clubs, tels que l'AC Milan et Manchester City, sont aussi intéressés par le joueur.

Concentré sur le football

Mais Vranckx ne veut pas s'emballer. "Je suis très heureux à Malines", insiste le joueur. Aurait-il demander à son agent de lui trouver une nouvelle destination ? "Non, je ne pense pas vraiment à cela. Mon travail est de jouer au football et je veux me concentrer sur ça", a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre.

Les supporters de Malines peuvent être rassurés, Vranckx va rester avec le KV Mechelen. "Oui, c'est vrai", acquiesce le joueur d'origine congolaise.