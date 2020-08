L'Excel Mouscron et l'arbitrage pas copains: "Cinq penaltys en trois matchs..."

L'Excel Moucron a encaissé tous ses buts sur penalty et les décisions arbitrales commencent à agacer dans le Hainaut.

Pour la troisième fois de la saison, c’est sur penalty que Hervé Koffi a été battu, dimanche soir, au Parc Astrid. Difficile à digérer pour les Hurlus. "Ça en fait cinq en trois matchs, c’est frustrant", confirme Imad Faraj, qui n’a pas oublié que le penalty concédé à Malines avait été retiré à deux reprises.

Je me demande à quoi sert le VAR.

Mais, dimanche, d’autres décisions arbitrales ont émaillé le déplacement des Hurlus à Anderlecht. Et Fernando Da Cruz était "dubitatif" en conférence de presse. "Sur les trois penaltys qu’on a concédés, il y en a un qui était logique, les deux autres plutôt généreux. Mais, au-delà de ça, on prend aussi beaucoup de cartons et, à un moment de la saison, on va le payer."

Ajoutez aux penaltys, la non-exclusion d’Adrien Trebel et vous obtenez un entraîneur mouscronnois un peu remonté. "Je sais que ce n’est pas facile d’arbitrer, mais je me demande à quoi sert le VAR. On peut revoir les images et vérifier les décisions qui ont été prises", conclut, sans en rajouter, Fernando Da Cruz.