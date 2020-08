Débuts réussis pour le nouveau coach du Cercle: "Comparable à Bernd Storck"

Le Cercle a réussi son début de saison, mais Paul Clement et ses hommes ne tombent pas dans l'euphorie.

Six points sur neuf: après avoir longtemps tenu la lanterne rouge la saison dernière, le Cercle semble parti pour une saison beaucoup plus tranquille. En partie parce que Paul Clement a parfaitement pris le relais de son prédécesseur allemand. "C'est un entraîneur comparable à Bernd Storck. Il est passionné et il attend toujours le maximum de ses joueurs", estime Thibo Somers au micro de Sporza.

Mais ce début de saison ne doit pas écarter les Brugeois de leurs objectifs. "Il ne faut pas être naïf", insiste le jeune joueur. "Nous ne devons pas croire que nous n'aurons aucun problème cette saison." Car la roue peut vite tourner et les Brugeois, longtemps condamnés l'an dernier, ont eu l'occasion de s'en rendre compte.