Le Club de Bruges félicite Ivan Perisic, nouveau membre d'un club très fermé

Le Club de Bruges salue un ancien de la maison, qui, deux ans après avoir disputé une finale de Coupe du monde, a connu la consécration européenne, dimanche soir, avec le Bayern Munich.

Buteur contre le Barça et monté au jeu en finale, Ivan Perisic a connu une fin de saison folle avec le Bayern Munich. Et le Club de Bruges, où il s'était révélé entre 2009 et 2011, a tenu à saluer son ancien joueur croate.

D'autant que les joueurs passés par Bruges et qui ont accroché la Ligue des Champions à leur palmarès ne font pas légion. Avant Ivan Perisic, ils étaient six: Simon Mignolet, qui est arrivé à Bruges après l'avoir remportée, Jean-Pierre Papin, Eidur Gudjhonsen, Edgaras Jankauskas, Victor Vazquez et Javier Portillo. Le club compte donc désormais un septième membre...