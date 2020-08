Raphael Holzhauser découvre notre élite: "La différence entre la D1A et la D1B n'est pas si grande"

Le Beerschot est le leader surprise de notre championnat, et c'ets en grande partie à Raphael Holzhauser qu'il le doit.

Holzhauser est arrivé du Grassoper Zurich la saison dernière et il a découvert les spécificités de notre compétition: "Quand j'ai signé au Beerschot, je pensais que c'était pour jouer en première division, mais ça a été une grosse surprise pour moi de voir que nous allions jouer en D1B. Mais j'ai accepté le challenge et nous avons réussi une superbe saison", a déclaré Holzhauser sur Sporza.

Le Beerschot est désormais en tête de la D1A: "Nous méritons de jouer en D1A. La différence entre la D1A et la D1B n'est pas si grande. De plus, beaucoup de joueurs découvrent cette division et veulent se montrer.

Mais l'Autrichien de 27 ans veut avant tout rester calme: "Nous devons garder les pieds sur terre. Nous sommes dans une série positive, j'espère que nous continuerons comme cela durant quelques semaines". Lors de la quatrième journée de championnat, le Beerschot recevra le Standard.