Opération dégraissage au Real Madrid

L'objectif de ce mercato est très clair du côté du club merengue. Il est question de faire le ménage dans un effectif où beaucoup de joueurs ne sont plus désirés.

Le Real Madrid va tenter une nouvelle fois de se débarasser de Gareth Bale. Le gros problème, c'est que le Gallois émarge à 16 millions d'euros par an. De plus, l'ailier souhaite aller jusqu'à la fin de son contrat. Tottenham est venu aux nouvelles mais serait incapable de s'aligner sur les prétentions salariales du joueur. Dernière porte de sortie possible : la MLS ou la Chine.

Mariano Diaz devrait faire ses valises et rejoindre Benfica, selon Record. Le club lisboète aurait trouvé un accord avec le Real pour un prêt assorti d'une option d'achat de 18 millions d'euros. Concernant Brahim Diaz, il pourrait filer en Italie et évoluer à l'AC Milan, comme le révèle Sky Italia.

James Rodriguez devrait quitter définitivement le club merengue cet été. Le Colombien pourrait rejoindre Everton qui a entamé des discussions avec le Real.