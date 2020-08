Officiel : Zlatan reste à l'AC Milan !

C'est la belle histoire de l'été : alors qu'on l'annonçait sur le départ, Zlatan Ibrahimovic a décidé de faire durer le départ et de rester à l'AC Milan.

Son retour en Serie A aura été une réussite et Milan espérait que son géant suédois déciderait de rester plus longtemps que prévu après 11 buts en 20 matchs depuis son retour en janvier dernier. Zlatan Ibrahimovic a laissé traîner le suspens et au début de l'été, un départ pour terminer sa carrière en Suède semblait l'une des options les plus plausibles. Mais depuis quelques semaines, la prolongation de l'ancien du PSG semblait se dessiner, et le joueur lui-même l'avait récemment confirmée.

C'est désormais officiel : Zlatan Ibrahimovic, 38 ans, prolonge à l'AC Milan. "Ibra IZ back", annonce le club. Ibrahimovic compte au total 105 rencontres pour les Rossoneri, pour 67 buts. Il a également porté les couleurs de l'Inter Milan (117 matchs, 66 buts) et de la Juventus (92 matchs, 26 buts).