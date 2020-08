Accusé de racisme, un propriétaire de MLS va vendre ses clubs de football

Dell Loy Hansen, propriétaire du Real Salt Lake en MLS, va se retirer après avoir tenu des propos offensants et considérés comme racistes. Il a fait son mea culpa et décidé de se retirer de ses trois équipes.

Dell Loy Hansen est propriétaire non seulement du Real Salt Lake (MLS) mais aussi des Utah Royals (National Womens Soccer League) et du Real Monarchs (USL). Il va revendre ses trois équipes suite à une enquête ouverte par la MLS et la NWSL au sujet de propos racistes révélés par The Athletic

Hansen a immédiatement décidé de se retirer, présentant ses excuses : Je reconnais avoir parfois parlé trop rapidement, sans réfléchir aux émotions des autres. C'est inacceptable et j'assume la pleine responsabilité d'avoir pris la parole sans réfléchir", a-t-il écrit. "Je crois que les communautés sont plus fortes quand elles sont diversifiées. Je suis sincèrement désolé d'avoir tenus des propos offensants et de ne pas avoir fait preuve de compassion".