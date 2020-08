Youssouph Badji, l'homme qui a changé le cours du match mais aussi le mercato brugeois

Il y a quelques semaines, Badji était un joker, un futur diamant que Philippe Clement voulait polir doucement avant de le lancer dans le grand bain. Après quatre journées, il est le seul attaquant à avoir été titulaire lors de chaque rencontre.

Youssouf Badji commence à devenir important au Club de Bruges. Le jeune attaquant sénégalais est le seul attaquant des Gazelles à avoir débuté toutes les rencontres cette saison en championnat et il est aussi impliqué dans 50% des buts de son équipe. Deux buts et une passe décisive, c'est un bilan plus que positif pour un joueur qui découvre l'Europe et la Belgique depuis janvier dernier.

"Il n'est pas encore prêt à être titulaire". Cette phrase, venue de la bouche de Philippe Clement, a été prononcée juste avant la première rencontre face au Sporting de Charleroi. Depuis, le coach du Club a bien compris qu'il pouvait lui faire confiance: "J'ai toujours dit qu'il avait un énorme talent. Il fallait juste attendre le bon moment pour l'aligner. Ce dimanche, il a été excellent, et pas uniquement parce qu'il a marqué un but."

Sur la pelouse de le Luminus Arena, Badji a en effet livré une rencontre solide. Il n'a pas été présent durant les 90 minutes, ayant eu un creux de 20 minutes en seconde période, mais globalement il a toujours apporté une solution à ses coéquipiers. Buteur décisif dans les dernières minutes, il peut se satisfaire de sa rencontre.

Je reste calme, je sais que je dois encore apprendre

"Je suis bien évidemment content d'avoir gagné ce match", a déclaré le joueur de 19 ans en conférence de presse. "Je marque et j'aide mon équipe à s'en sortir, c'est ce que je veux. Je pense que le meilleur a gagné ce dimanche car nous avons été efficace dans les zones de vérité."

Evidemment, sa prestation génère de l'attention et de la médiatisation: "Je reste calme par rapport à tout cela. Je viens d'arriver en Belgique et je sais que je dois encore apprendre beaucoup de choses. Je suis dans une équipe talentueuse qui m'aide et me conseille. Je reste concentré sur mon boulot qui est de marquer des buts".

Les prestations de Badji ont le mérite de faire réflechir les dirigeants brugeois. Si la direction cherchait un nouvel attaquant de pointe il y a quelques semaines, il semblerait que cet attaquant soit au Club depuis janvier.