Bruges tient-il son gros coup en attaque ?

Le Club de Bruges tient toujours à réaliser un gros coup en attaque et une piste mène vers un nom assez ronflant.

Si le FC Bruges compte quelques attaquants de pointe dans son noyau avec Michael Krmencik, David Okereke et le tout jeune Youssouph Badji, les Blauw & Zwart aimeraient disposer d'une garantie de buts pour la saison à venir et un 9 de calibre international est l'une des pistes prioritaires au Jan Breydel. D'après le média néerlandais Algemeen Dagblad, Bruges se serait tourné vers un ancien international batave.

Bas Dost (31 ans) est ainsi cité comme étant dans le viseur brugeois, et le Club serait le club le plus concret pour attirer le joueur de l'Eintracht Francfort. Dost, international néerlandais de 2015 à 2018, a terminé meilleur buteur d'Eredivisie avec Heerenveen en 2011-2012 (34 matchs, 32 buts) ; transféré à Wolfsbourg dans la foulée, il y inscrira 36 buts en 85 matchs avant de partir pour le Sporting Lisbonne en 2016 et d'y faire parler la poudre avec un titre de meilleur buteur en 2017 (34 buts en 31 matchs) et un total de 76 buts en 84 rencontres.

Actuellement à l'Eintracht Francfort, transféré l'été passé pour 7 millions d'euros, Dost a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues en 2019-2020. Gêné par plusieurs petites blessures, il est encore sous contrat jusqu'en 2022 et sa valeur est estimée à 6,5 millions d'euros. Le longiligne avant-centre d'1m96 serait assurément une grosse pioche, mais il faudra mettre la main au porte-feuille ...