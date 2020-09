Deux nouveaux premiers contrats à Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht continue de miser sur la jeunesse et en apporte une nouvelle double preuve. Enock et Ebenezer Agyei, deux jumeaux âgés de 15 ans, découverts à Verviers par l'équipe de scouting du Sporting d'Anderlecht, ont signé leur premier contrat professionnel avec le club bruxellois.

Enock, qui a effectué ses premiers pas en sélection U15 en début d'année, évolue déjà sous les ordres de Craig Bellamy en U21, son frère Ebenezer joue avec les U16 du Sporting.

In Youth We Trust. 🟣⚪ À Neerpede depuis 5 ans. En nu voor nog 3 jaar. Proficiat pour votre 1er contrat, Enock & Eben. Read their full story on https://t.co/kT6M90YQSt pic.twitter.com/AHGgaw4MY8