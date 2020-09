Le Qatar va disputer deux compétitions américaines en 2021 !

Déjà invité à la Copa America, le Qatar, champion d'Asie en titre, va pouvoir emmagasiner de l'expérience avant "son" Mondial 2022.

Si le Qatar semblait partir de loin, il paraît bien décidé à ne pas être ridicule à domicile lors du Mondial 2022. Déjà champions d'Asie en 2019, les Qatariens vont vivre une année 2021 de folie : en plus de défendre leur titre en Coupe d'Asie, ils se rendront en Amérique pour disputer deux compétitions prestigieuses.

Le Qatar, 55e au classement FIFA, a en effet été invité par la CONCACAF à disputer la Gold Cup, l'équivalent centre et nord-américain de l'Euro. Le petit émirat sera le second pays de l'AFC à disputer la compétition, après la Corée du Sud en 2000 et 2002 (qui préparait également à l'époque "sa" Coupe du Monde). Il participera également à la phase finale de la Copa America 2021, pour la seconde fois consécutive et en compagnie de l'Australie (membre de l'AFC depuis 2006).