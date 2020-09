Les Diables motivés par la Ligue des Nations: "Des ambitions dans chaque compétition"

Sans sortir le match le plus abouti de leur histoire, les Diables quittent Copenhague avec les trois points et avec confiance pour la suite de la Ligue des Nations.

Youri Tielemans était d'ailleurs satisfait de la partie livrée à Copenhague, samedi soir. Il confirme au micro de RTL: "C'est le premier match de la saison, y en a qui reviennent de vacances, en prenant toutes les circonstances en compte, on a fait un bon match."

Un match dans lequel les Diables ont d'abord laissé le ballon aux Danois, avant de se montrer plus offensifs en seconde période. "Il a fallu se battre par moment, on l'a fait. On marque deux buts et on n'en prend pas. C'est positif pour la suite."

Et c'est une bonne entame dans cette Ligue des Nations qui semble motivé le joueur de Leicester City. "Dans chaque compétition, il faut avoir des ambitions. Avec cette victoire contre le Danemark, c'est une nouvelle compétition qui commence et il faudra conformer mardi."