Yoann Gourcuff annonce sa retraite à demi-mot

Yoann Gourcuff n'a plus joué depuis janvier 2019, et ne devrait pas rechausser les crampons.

Après une dernière pige à Dijon, Yoann Gourcuff (34 ans) semblerait bel et bien en avoir fini avec une carrière qui n'aura jamais cessé d'être pourrie par les blessures. L'ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, avec lesquels il aura été champion de France, l'a confirmé à demi-mot sur Aquitaine Radio : "Je me vois bien intégrer un staff à l'avenir, pourquoi pas. On va réfléchir tranquillement, pour le moment je profite de ma famille, de mes enfants. Pourquoi pas plus tard".